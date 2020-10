Le PSG affrontera Manchester United en phase de groupes de la Ligue des Champions. Le Parisien a demandé l’avis des Anglais sur le club de la capitale…et un élément est très regardé en Angleterre…la défense !

“Vu d’Angleterre, le PSG apparaît comme une équipe qui a investi depuis des années des sommes folles. Le problème, c’est qu’ils ont toujours eu du mal à gérer les matchs de très haut niveau. Leur défense a toujours semblé perméable. Je compare Paris à un body-builder qui ne travaillerait pas ses jambes”, a indiqué Tom Roddy, journaliste au Times.

Avant de poursuivre : “Il serait très fort du haut du corps, en attaque donc, mais pas en bas… Le Final 8 a été une occasion manquée. Parce que c’est très rare de n’avoir qu’un seul gros dans le dernier carré. Mais Paris sera assurément plus confiant et dangereux. Car même s’ils n’ont pas at- teint leur objectif, la pression sera moindre.”