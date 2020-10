Alors que depuis plusieurs jours, Mediapro essaye d’obtenir un nouveau prix pour les droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour cette saison, Romain Molina avait tout prévu. Au mois de juin, le journaliste avait publié une vidéo pour expliquer le fonctionnement du groupe espagnol….et on peut maintenant dire que Molina a visé juste !

“La communication de Mediapro, c’est bien beau. Mais derrière, le projet, c’est de revendre une partie des droits. Et c’est logique. Car Mediapro a environ 200 millions d’euros de cash. Vous devez un milliard à la LFP. Donc les premières traites, c’est bon. Mais ensuite, ça va poser question. Mediapro a eu des discussions avec RMC, qui ne sont pas intéressés. Pour faire rentrer du cash et essayer de gérer au mieux leur business model. Après, les actionnaires de Mediapro ne veulent pas que ça se termine comme MP & Silva… Canal aimerait bien un bonus sur la L1, mais ce sera au prix que Canal veut. La Ligue a un problème avec beIN Sports. Canal et la Ligue, c’est la guerre aussi. Sauf que Canal a besoin de la Ligue, et la Ligue a besoin de Canal. Mediapro arrive au milieu de tout ça. La LFP n’a pas demandé de garanties bancaires à Mediapro, ils ont des garanties d’actionnaires. La Ligue n’a jamais demandé des garanties bancaires aux autres groupes. Sauf que c’était différent, car beIN a le Qatar derrière, et Canal est un acteur historique du foot français. Là, la Ligue ne s’est pas renseignée sur le niveau de dettes de Mediapro, qui utilise un LBO… C’est la politique de l’autruche. La Ligue devrait dire aux clubs : ‘Planifiez un peu moins, on sait jamais ce qui peut se passer avec Mediapro’. Personne ne sait si Mediapro va verser l’argent. Si l’agence de notation Moody’s a déclassé le groupe de B1 à B3, au moins, ce n’est pas par hasard. Surtout avec leur projet d’une chaîne à 25 euros par mois… Maintenant, il y a deux choix : soit le groupe chinois met bien l’argent, soit la Chine s’active pour ne pas brouiller ses relations avec la France”, avait indiqué au mois de juin le journaliste Romain Molina sur son compte Youtube.