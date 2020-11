Battu hier soir 2 buts à 1 par l’équipe de Suède, la sélection croate apprend une mauvaise nouvelle pour la fin de cette Ligue des Nations.

Milieu de terrain croate, Marcelo Brozovic a été contrôlé positif au covid-19 et ne pourra pas disputer le dernier match mardi soir face au Portugal comme le confirme la sélection croate ce samedi soir. Troisième du groupe 3 de la Ligue A à sept longueurs du Portugal et de la France, le finaliste de la Coupe du Monde 2018 ne peut plus se qualifier pour la phase finale et doit éviter la relégation en Ligue B.