D’après certains médias, l’Italie envisage de présenter une candidature commune avec l’Arabie Saoudite pour organiser la Coupe du monde 2030.

Sacrée championne d’Europe à Wembley il y a quelques jours, l’Italie a confirmé hier sa volonté d’accueillir l’édition 2028 de l’Euro ou 2030 de la Coupe du monde. Et dans le second cas, l’Italie pourrait s’associer à l’Arabie Saoudite. D’après les informations de The Athletic, les deux pays envisagent de présenter une candidature commune pour la Coupe du monde 2030. Pour rappel, à partir de l’édition 2026, l’épreuve accueillera 48 équipes et 80 matches, et les candidatures conjointes sont désormais bien accueillies, afin de réduire les coûts d’organisation pour un même pays. En 2026, le Mondial se déroulera d’ailleurs au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

La concurrence ne manquera pas pour l’organisation de la Coupe du monde 2030. L’Espagne et le Portugal sont déjà candidats ensemble. L’Argentine, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay ont aussi annoncé une candidature commune, la Bulgarie, la Grèce, la Serbie et la Roumanie y pensent aussi, et le Premier ministre britannique Boris Johnson a soutenu un ticket Royaume-Uni-Irlande. Le processus d’appel à candidatures commence officiellement en 2022, et le ou les hôtes seront choisis par la FIFA en 2024.