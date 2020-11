Ce samedi à partir de 16 h 15, le Real Madrid affronte Villarreal pour le compte de la 9e journée de la Liga. un match piège pour Zidane qui doit faire sans Benzema, Ramos, Casemiro ou encore Valverde.

Pour ce choc face à une équipe en grande forme et qui reste sur 10 matchs sans défaites toutes compétitions confondues, les Merengues vont devoir faire avec les moyens du bord. Jovic et Benzema absents, c’est donc Mariano Diaz qui devrait être aligné en attaque entouré d’Asensio et Eden Hazard. Pour le poste de 9, Zidane devrait donner les clefs à Martin Odegaard qui revient de blessure. Voici la compo probable.

Real Madrid : Courtois / Mendy – Varane – Nacho – Vazquez / Kroos – Modric / Odegaard – Hazard – Asensio / Mariano.