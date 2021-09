La France affronte la Finlande mardi (20h45) à Lyon, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le point sur le onze de départ probable.

Après les nuls concédé face à la Bosnie (1-1) et l’Ukraine (1-1), cette rencontre face à la Finlande devient capitale dans la lutte pour la première place du groupe. Pour ce match important, Didier Deschamps doit pourtant composer avec plusieurs inconnues, à commencer par l’absence de ses deux meilleurs joueurs : Kylian Mbappé et N’Golo Kanté. Autre problème : l’état de forme de certains joueurs. Selon le niveau de reprise des uns et des autres dans leur championnats respectifs, il est clair que tous n’ont pas la capacité actuellement d’enchaîner trois rencontres en moins d’une semaine.

Au vu de ces paramètres, le sélectionneur pourrait opter pour une formation assez inédite. En défense centrale, Presnel Kimpembe devrait être laissé au repos. Le joueur du PSG est arrivé légèrement blessé en sélection. L’aligner serait un risque. Qui pour le remplacer ? Deschamps devra trancher entre Clément Lenglet et Kurt Zouma. Pour les postes de latéraux, trois hommes sont en balance pour deux places : Dubois, Digne et Hernandez. Au milieu de terrain, on devrait voir à nouveau dès le coup d’envoi Aurélien Tchouaméni. Le Monégasque a été l’une des rares satisfaction face à l’Ukraine. Il serait associé à Pogba et Rabiot. Enfin, en attaque, Deschamps pourrait aligner Coman, Griezmann et Benzema. Rappelons que ce dernier avait débuté sur le banc à Kiev, aux dépens d’Anthony Martial.

Le onze probable : Lloris – Dubois, Varane, Lenglet (ou Zouma), Digne (ou Hernandez) – Tchouaméni, Pogba, Rabiot – Coman, Griezmann, Benzema