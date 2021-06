La bande à Didier Deschamps débute sa préparation pour l’Euro 2020 face au Pays de Galles, ce mercredi à Nice (21h05, TF1). Pour ce match, le sélectionneur devrait aligner une équipe offensive avec Karim Benzema à la tête de l’attaque.

Seulement deux matchs amicaux pour l’Équipe de France contre le Pays de Galles demain et la Bulgarie le 8 juin prochain. Pour ce premier match de préparation, Didier Deschamps devra faire avec les vainqueurs de la Ligue des champions avec Chelsea, N’Golo Kanté, Olivier Giroud et Kurt Zouma mais sans Thomas Lemar de retour de blessure. Malgré tout, le sélectionneur devrait aligner une équipe presque type avec Adrien Rabiot dans le rôle de Blaise Matuidi lors de la Coupe du monde 2018, Corentin Tolisso en sentinelle et un trio de feu devant avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema.

La composition probable : Lloris, Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez, Tolisso, Pogba, Rabiot, Griezmann, Mbappé, Benzema

La France débutera son Euro le 15 juin face à l’Allemagne, la Hongrie le 19 et le Portugal le 23 pour clôturer la phase de groupe.