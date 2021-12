Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a confirmé ce mardi le maintien de la Coupe d’Afrique des Nations à la date et au lieu prévus.

Du 9 janvier au 6 février 2022, la CAN aura bien lieu au Cameroun. En raison de la pandémie de Covid-19, le maintien de la compétition était incertain. Certains clubs européens menaçaient même de ne pas libérer leurs internationaux africains pour l’épreuve mais le patron de la CAF a annoncé le maintien de la CAN. Cette dernière aura donc bien lieu et au Cameroun comme prévu initialement malgré des rumeurs de report, d’annulation ou de changement de lieu. « Le 9 janvier, je viendrai voir (le match d’ouverture) entre le Cameroun et le Burkina Faso », a déclaré Patrice Motsepe.