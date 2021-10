Le LOSC déçoit en ce début de saison avec plusieurs contre-performances. Les Dogues de Jocelyn Gourvennec semblent dépendants de la forme de leur attaquant Burak Yilmaz. Une importance du vétéran turc soulignée en conférence de presse par le technicien lillois.

« Burak, il a une grande expérience, il se connaît bien, il se prépare bien, tout le monde se prépare bien mais lui il est très méticuleux dans sa préparation, il est très pro. Lors des matchs où il y a une obligation de résultat, il répond toujours présent. Alors oui, il rate des choses aussi, il aurait pu ouvrir le score à Lens mais c’est un exemple pour les jeunes via son professionnalisme et sa rigueur. C’est un joueur de caractère parfois ça bouillonne, parfois il est en colère mais on peut discuter avec lui et échanger. »