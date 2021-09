Manchester United fait coup double en enregistrant le retour de Cristiano Ronaldo. L’arrivée du Portugais fait progresser l’action mancunienne de 9,8% et dépasse désormais les 300M€.

L’arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United a fait l’effet d’une véritable bombe sur la planète football. A 36 ans, le Portugais revient à Old Trafford douze ans après avoir foulé cette pelouse pour la dernière fois. Un romantisme à l’odeur de jolis billets verts. Le cours de l’action de Manchester United a grimpé en flèche en augmentant de 9,8%. Une estimation calculé par The Sun, qui indique que la valeur de l’entreprise des Reds Devils a désormais atteint les 317 millions d’euros. Un bond phénoménal à entretenir avec les bons résultats sportifs et les actions stratosphériques dont il a le secret. De bonnes augures à quelques heures de son retour officiel sur les pelouses de Premier League, ce samedi après-midi, contre Newcastle.