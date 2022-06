Selon les informations de Daniel Riolo, Zidane sera bien le prochain coach du Paris Saint-Germain.

Alors que le départ de Mauricio Pochettino semble se confirmer, le nom de son successeur sur le banc du Paris Saint-Germain reste un mystère. Depuis quelques jours, Christophe Galtier a marqué des points mais les noms de Roberto Mancini et Joachim Löw ont également été cités dans la presse étrangère. Tous annoncés comme des plans B, car la priorité absolu du Qatar est toujours d’installer Zinedine Zidane sur le banc du PSG.

Un rêve en passe de devenir réalité d’après les informations de Daniel Riolo. Dans l’After Foot sur RMC, le chroniqueur à lâché cette bombe jeudi soir : Zinedine Zidane sera le prochain entraîneur du PSG. Et l’annonce gagne tout de suite en crédibilité quand on sait que Daniel Riolo est le premier à avoir évoqué la piste Lionel Messi au PSG l’été dernier, et l’un des premiers à avoir annoncé la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Reste à savoir si cette fois encore, il touchera dans le mille.