La situation sportive des Girondins de Bordeaux est dramatique, proche du désastre. Une descente en Ligue 2 serait fatale à l’écurie bordelaise qui ne sent relèverait pas. Cette saison 21/22 pourrait bien signer la fin d’un historique.

Six mois après avoir sauvé les Girondins de Bordeaux du dépôt de bilan en rachetant le club des mains de King Street, Gérard Lopez pourrait bien connaître le même sort. Dix-neuvième de Ligue 1 après 21 journées de championnat disputées, la situation est catastrophique. Le club ne survivra pas à une descente en Ligue 2. C’est pourtant le scénario qui est en train de se dessiner, semaine après semaine. Un aveu de Thomas Jacquemin, directeur général délégué des Girondins de Bordeaux.

« On ne va pas se cacher. Aujourd’hui, pour les Girondins, il n’y a pas de modèle, il n’y a pas de vie en L2. Les revenus que l’on tire des droits télé en L2 ne permettent pas au club d’y survivre. Pour le coup, on ne peut pas l’envisager comme certains clubs qui font l’ascenseur, qui sont plus adaptés à ça. Pour nous ce n’est plus possible. Ce n’est pas un projet de dire on temporisera, on remontera plus tard, a déclaré Thomas Jacquemier, directeur général délégué des Girondins, lors d’une conférence de presse exceptionnelle annonçant la fin du partenariat avec Winamax.