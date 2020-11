Un doublé de Delort pour Montpellier, une victoire de Lens à Dijon, une autre de Nîmes à Reims !

La Ligue 1 nous a encore réservé un scénario improbable pour les trois matches de l’après-mid comptant pour la 11e journée.

Le RC Lens est allé s’imposer à Dijon (1-0) sur un but d’Arnaud Muinga (23e). Montpellier a dominé Strasbourg au terme d’un match (4-3). Pedro Mendes (8e), Andy Delort (13e et 31e) et Gaetan Laborde (68e) ont inscrit les buts héraultais, tandis que Kenny Lala (22e, s.p.), Habibou Diallo (26e, s.p.) et Ludovic Ajorque (45e) ont marqué pour les Alsaciens. Nîmes s’est imposé sur le terrain de Reims (1-0)sur un but de Renaud Ripart sur penalty (62e).

Au classement, belle opération pour Montpellier qui s’empare temporairement de la 3e place (20 points). Lens est 9e (17 points). Nîmes esy 15e (11 points). Reims est 17e (9 points). Strasbourg est 19e (6 points). Dijon reste dernier (4 points).

Pariez sur ces matches (bonus jusqu’à 100 euros)