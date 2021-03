Kylian Mbappé a marqué de son empreinte ce match aller-retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone.

Paris qui s’est qualifié pour la 7e fois en quart de finale de la Champions League, la 6e depuis 2012-13, peut dire merci à son international français. Kylian Mbappé est le premier joueur à marquer au moins 4 buts au FC Barcelone sur une seule campagne de Champions League. Dans le même temps, Kylian Mbappé (22 ans et 80 jours) est devenu le plus jeune joueur à inscrire 25 buts en Ligue des Champions, détrônant Lionel Messi qui y était parvenu à 22 ans et 286 jours. Il faudra maintenant confirmer en quarts de finale de la Ligue des Champions.