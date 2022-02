Pour Stéphane Bitton, la partie de poker menteur ne fait que commencer entre le PSG et le Real Madrid.

Dans sa chronique du jour sur France Bleu Paris, le journaliste Stéphane Bitton a donné son avis sur le « feuilleton Kylian Mbappé », alors que l’avenir du Français oscille toujours entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid.

« Au jeu de ‘tous les coups sont permis’, les dirigeants, les joueurs, la presse tout le monde va contribuer à la grande entreprise de déstabilisation du camp d’en-face. Bien sûr, ce n’est pas la Russie et l’Ukraine, et heureusement d’ailleurs, cela reste du sport mais ça va dégainer à tout va au niveau des ‘infos exclusives’ et cela, des deux côtés des Pyrénées. Toujours la même question : où jouera Mbappé la saison prochaine ? Annoncée comme certaine depuis plusieurs semaines, du côté espagnol, l’affaire ne paraît plus aussi sûre ce matin. Et comme par hasard, des rumeurs d’ultimatum des Merengue ont circulé ce week-end. (…) De quoi pousser à la surenchère côté parisien avec un rapprochement certain entre le PSG et son numéro 7, sur les conseils de sa maman se murmure-t-il. Ce n’est un secret pour personne, Mauricio Pochettino ne devrait pas prolonger son séjour au PSG au-delà de cette saison. Mais pour aller où ? S’il a souvent été question d’un atterrissage du côté de Manchester United, depuis hier, une nouvelle rumeur l’enverrait de l’autre côté des Pyrénées, plus précisément au Real Madrid, son adversaire en huitièmes de finale retour de Ligue des champions. Selon plusieurs sources espagnoles, l’entraîneur du PSG figurerait même en tête de liste des potentiels successeurs d’Ancelotti. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Vous me voyez arriver avec mes gros crampons. Kylian Mbappé n’a jamais caché qu’il appréciait travailler avec Mauricio Pochettino. De quoi relancer le ‘2 pour le prix d’un’ du côté du Real. Une fois encore, la rumeur reste le plus vieux média du monde. »