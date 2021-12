A l’issue du petit carton infligé à Bruges en Ligue des champions, Kylian Mbappé a lâché une petite phrase qui n’est pas passée inaperçue.

Auteur d’un doublé, Kylian Mbappé a largement contribué à ce que Lionel Messi marque également à deux reprises lors de la large victoire du PSG face à Bruges (4-1), mardi soir en Ligue des champions. En interview d’après-match, l’attaquant français a déclaré : « C’est très facile de jouer aux côtés de Lionel Messi. C’est le meilleur joueur au monde, a lâché le numéro 7 du PSG. Il a remporté le Ballon d’Or il y a quelques jours. Il a marqué deux buts aujourd’hui, il est content. J’espère qu’il nous aidera à l’avenir. »

Tiens, tiens. Lionel Messi serait donc « le meilleur joueur au monde » ? Interrogé il y a un an et demi sur ses joueurs préférés, voici ce que déclarait alors Kylian Mbappé : « Si vous êtes né en France, votre idole était Zinedine Zidane. Puis une autre de mes idoles était Cristiano Ronaldo que j’ai eu la chance d’affronter à la fois au niveau du club et au niveau international. Et puis j’ai admiré les joueurs brésiliens de Pelé à Ronaldinho, de Ronaldo à Kaka. » A l’époque, aucune mention de Lionel Messi. Mais depuis la signature de ce dernier au PSG, Mbappé aurait manifestement changé d’avis…