En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG a déjà choisi son successeur : Erling Haaland !

Toujours dans le flou concernant la situation de Kylian Mbappé, dont le contrat se termine en juin 2022, le Paris Saint-Germain commence à placer ses pions. Car si le Qatar est toujours optimiste concernant la prolongation de contrat de son prodige, les dirigeants ont également ouvert de gros dossiers dans l’optique du prochain mercato. D’après les informations de L’Equipe, le PSG garde notamment un œil sur le phénomène Erling Haaland (21 ans, 14 matchs et 16 buts en Bundesliga cette saison), jugé comme le plan B idéal en cas de départ de Kylian Mbappé.

Suivi par tous les cadors européens, le Norvégien disposera cet été d’une clause libératoire d’un montant compris entre 75 et 90 millions d’euros (bonus compris). Une bouchée de pain pour le PSG, qui a déjà entamé des discussions avec l’attaquant du Borussia Dortmund et son entourage. Le club francilien pourrait notamment se servir de la très bonne relation qu’il entretient avec Mino Raiola, l’agent du joueur, pour faciliter un transfert l’été prochain. Autant dire que le prochain mercato s’annonce totalement fou, d’autant que le PSG garde aussi un œil sur Paul Pogba (Manchester United) et Lucas Paqueta (Olympique Lyonnais).