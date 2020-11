Depuis la Ligue des Champions en août, l’enchaînement des rencontres est très difficile à gérer physiquement pour l’attaquant du PSG Kylian Mbappé.

« C’est une année particulière à laquelle il faut s’adapter. Mais mentalement, c’est difficile de se remettre. Dans mon esprit, et nous sommes plusieurs à le ressentir, ce n’est pas une nouvelle saison. C’est comme si c’était la continuité de la dernière saison. Pour moi, on est au 60e match de la saison, et pas au 9e match de la nouvelle saison », a indiqué l’attaquant du PSG.

Avant de poursuivre son explication : « Pour moi, une nouvelle saison, c’est quand tu as une coupure pendant laquelle tu as eu le temps de recharger les batteries. Là, on est juste dans les prolongations, c’est un marathon qui continue, donc ce n’est pas évident. Moi, j’aime jouer, j’aime ce sport, j’aime toujours être sur le terrain, donc tu ne me verras jamais me plaindre des matchs. Mais dire que ce n’est pas évident à gérer, ce n’est pas une plainte, c’est un constat. »