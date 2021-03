Pour pallier le départ imminent de Sergio Ramos, le Real Madrid pourrait se pencher sur le dossier Marquinhos.

D’après les informations de Diario Gol, le Real Madrid aurait coché le nom de Marquinhos sur sa shortliste des successeurs potentiels de Sergio Ramos. Arrivé en fin de contrat en juin prochain, l’emblématique capitaine du Real ne devrait pas prolonger l’aventure en Espagne et il pourrait débarquer au Paris Saint-Germain. De son côté, le Brésilien Marquinhos pourrait donc faire le chemin inverse et retrouver ses compatriotes Marcelo, Casemiro et Eder Militao.

Reste à savoir si les Merengues arriveront à débloquer les fonds suffisants pour s’offrir les services de l’ancien Romain, arrivé en 2013 contre environ 31 millions d’euros. Actuellement, sa valeur est estimée à 70 millions d’euros d’après le site spécialisé Transfermarkt. Affaire à suivre.