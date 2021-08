La presse espagnole affirme que le feuilleton Mbappé va finir comme celui de Neymar, qui avait quitté le Barça en 2017 pour rejoindre le PSG.

Titulaire ce soir face au Stade Brestois, Kylian Mbappé fait toujours la Une des journaux en Espagne car le Français refuse de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, qui se termine en juin 2022. D’après les informations de Marca, le plan du joueur serait même de quitter la capitale gratuitement l’été prochain pour s’engager avec le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Et même si le journal Le Parisien affirme ce matin que les Merengues ne négocient pas avec le PSG, la presse madrilène y trouve encore un motif de satisfaction.

Dans son édition du jour, Marca explique que la situation de Kylian Mbappé commence à ressembler de plus en plus à celle de Neymar en 2017. Pour rappel, Paris ne négociait pas avec le FC Barcelone à l’époque et pourtant le Brésilien a rejoint la Ligue 1 contre un chèque historique de 222 millions d’euros. Gerard Piqué avait d’ailleurs fait le buzz sur les réseaux sociaux à l’époque avec son fameux « Se queda » en légende d’une photo avec Neymar. La récente communication autour de Mbappé, notamment de la part de Di Maria, ne fait donc que conforter Marca dans son analyse de la situation. Pour eux, le Français va rejoindre le Real Madrid. Reste à savoir si ce sera cet été ou l’an prochain.