Stéphane Bitton, journaliste pour France Bleu, n’a pas beaucoup aimé la discrétion de l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, depuis plusieurs semaines avec le club de la capitale.

“Je n’ai pas aimé la discrétion un peu récurrente et assez inquiétante de Mbappé. Il ne va pas bien, il faut le dire parce qu’on attend beaucoup mieux de ce garçon. J’espère qu’il n’a pas déjà la tête ailleurs. C’est la question, on va avoir la réponse dans les semaines qui viennent. On sait qu’il doit prolonger son contrat, ou pas, avec le PSG. Ça se voit beaucoup sur le terrain. Il demandait des vacances, il en a eu. Il revient modestement et j’espère, il a le talent pour ça, que dans les jours et les semaines qui viennent il pourra à nouveau porter le PSG”, a indiqué le journaliste sur France Bleu Paris.