En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin du mois de juin Kylian Mbappé n’a toujours pas révélé ce qu’il allait faire à l’avenir. Si les médias Français annoncent que le joueur pourrait finalement rester au PSG, le joueur de son côté étudie toutes les possibilités et a même fait le déplacement à Madrid pour rencontrer les dirigeants de la Maison Blanche.

Star du Paris Saint-Germain et champion du monde en titre, Mbappé va rencontrer les dirigeants du Real Madrid afin de discuter des contours d’un futur contrat. Un rendez-vous prévu depuis quelques semaines même si le meilleur buteur du championnat de France est actuellement dans un restaurant de la capitale espagnole avec des amis comme nous le précise la ‘Cadena Ser.’ Comme annoncé depuis plusieurs semaines, Mbappé et le club champion d’Espagne en titre poursuivent les négociations et un accord semble proche de se concrétiser.

Dans le même temps, aucun accord financier n’existe avec le PSG pour le moment, même si les deux parties discutent toujours. Récent champion de France avec Paris, Mbappé devrait prendre sa décision dans les prochains jours et aujourd’hui tout devrait se jouer à l’issue du rendez-vous avec la direction du Real. Ce dernier devrait intervenir en milieu de semaine. Affaire à suivre…