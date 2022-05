En effet, Baptiste Durieux de RTL rapportait l’absence de Kylian Mbappé ce jeudi matin lors de l’entrainement collectif du PSG. Un point médical sera donné ce vendredi par le club pour l’attaquant de 23 ans, qui s’est entrainé en salle ce jeudi.

Toutefois, il semble compliqué d’imaginer Kylian Mbappé manquer cette dernière rencontre à domicile contre Metz ce samedi pour plusieurs raisons. Tout d’abord, le numéro 7 parisien pourrait finir la saison meilleur buteur (25) et meilleur passeur (17) du championnat, et il aura à coeur de participer à cet épilogue de la saison 2021-22 pour remporter cette double distinction, jamais encore réalisée en France. Et puis, pour communier une dernière fois avec les supporters du Parc des Princes pour ce qui pourrait être son ultime rencontre sous la tunique du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé étant annoncé avec insistance au Real Madrid la saison prochaine.

🚨 Kylian Mbappé 🇫🇷 absent de l’entraînement ce matin ! #PSG



Il s’entraîne en salle, pas plus d’informations pour le moment en attendant le point médical. ❌



(@BaptisteDurieux) — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) May 19, 2022

