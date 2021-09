Accusée d’organiser des réunions secrètes avec les journalistes pendant l’Euro 2020, la mère de Kylian Mbappé a donné sa version des faits sur Twitter.

Dans un livre publié récemment (Du Mondial à l’Euro, L’histoire secrète d’un rendez-vous raté), le journaliste du Figaro Baptiste Deprez révèle que la mère de Kylian Mbappé s’entretenait régulièrement avec des journalistes pour leur donner des ‘insides’ sur la vie des Bleus. « À plusieurs reprises pendant l’Euro, les parents de Kylian Mbappé, et notamment sa mère, Fayza, ont tenu salon avec différents journalistes, la plupart du temps entre les rencontres de l’Équipe de France, pour évoquer les coulisses de la sélection, et forcément la situation de leur fils, ainsi que son positionnement au sein des champions du monde », décrit précisément le journaliste. Ce fut notamment le cas « à Budapest, dans un café-restaurent de la cité hongroise » où Fayza Lamira aurait organisé « une conférence de presse informelle pour faire passer quelques messages sur la vie des Bleus, mais surtout la place qu’occupait Kylian dans le collectif mis en place par Didier Deschamps, pas forcément conforme aux attentes de l’entourage de l’attaquant. »

Des accusations graves, dont la principale intéressé s’est immédiatement défendu. « Prétendre que j’aurais organisé des réunions secrètes avec des journalistes à des fins plus ou moins complotistes est un non-sens total. Parce que je sais que si je veux garder un secret, j’évite de le partager avec de professionnels des médias. S’il y a bien eu quelques réunions informelles avec certains journalistes, il s’agissait juste de prises de contact classiques de courtoisie, rien de plus », a lancé la mère de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux, pointant du doigt « la malhonnêteté et la malveillance » de Baptiste Deprez.