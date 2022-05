Kylian Mbappé aurait noué un accord verbal avec le Real Madrid pour un contrat de 5 ans assorti d’un salaire annuel de 25 millions d’euros nets et d’une prime à la signature de 100M€.

Au cœur de toutes les convoitises, Kylian Mbappé est l’objet de toutes convoitises et d’un duel de longue date entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, la direction parisienne tente de retenir le Français dont le contrat arrive à terme en juin prochain. Le voir rester à Paris paraît inconcevable pour Gianluca Di Marzio qui indique que le Tricolore a déjà noué un accord verbal avec l’écurie madrilène. Ce dernier serait autour d’un contrat de 5 ans, d’un salaire annuel de 25 millions d’euros nets et d’une prime à la signature de 100 millions d’euros. Malgré les dernières tentatives parisiennes, la direction madrilène resterait convaincue que leur accord tiendra.

Des révélations confirmées par Marca qui affirme que Kylian Mbappé a dit oui au Real Madrid. Plus qu’un accord verbal, une promesse accordée à l’écurie madrilène en début de semaine dernière : « José Ángel Sánchez, directeur général du Real Madrid, a pris les choses en main, mettant de côté d’autres affaires qu’il avait prévu de clore ces jours-là. Les agents d’autres joueurs ont vu les rendez-vous annulés, mais cela en valait la peine comme en témoigne la joie affichée à Valdebebas. L’accord conclu garantissait le ‘oui’ de Mbappé, dont l’environnement appelait à nouveau à la prudence jusqu’à la fin de ses engagements avec le PSG. »

Ses déclarations recueillies par Aris Djennadi lors de la cérémonie des Trophées UNFP seraient donc des adieux adressés aux supporters : « Je suis très heureux. C’est incroyable de remporter trois fois le trophée de meilleur joueur de Ligue 1. Ça récompense mon travail toute au long de cette saison. Je voudrais remercier à toutes les personnes qui travaillent au Paris Saint-Germain. Mes coéquipiers ainsi que le staff qui m’ont aidé cette année dans la quête de remporter le trophée. Je suis reconnaissant envers le club car j’ai pu marquer une nouvelle fois l’histoire de notre championnat.«