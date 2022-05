…22 mai ! Aux dernières nouvelles, Mbappé a tranché sur son avenir et il annoncera sa décision ce dimanche dans Téléfoot.

Le feuilleton le plus palpitant de l’année est enfin sur le point de connaître sa conclusion. D’après les informations de nos confrères de Foot Mercato et de L’Equipe, Kylian Mbappé a définitivement choisi entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Mais ce choix, le Français devrait le communiquer publiquement ce dimanche dans l’émission Téléfoot, au lendemain du dernier match de la saison de Ligue 1 où le PSG recevra le FC Metz (samedi à 21h).

Reste à savoir si Mbappé a laissé parler son cœur en rejoignant le Real Madrid ou sa raison en prolongeant son bail au PSG, club où il brille depuis maintenant cinq saisons. Dans les deux cas, le prodige de Bondy risque de toucher le gros lot. Depuis déjà quelques semaines, la presse européenne évoque des salaires annuels à plus de 40 millions d’euros et des primes à la signature XXL avoisinant les 100 millions d’euros. Rendez-vous donc ce dimanche, où toute la planète football sera suspendue aux lèvres de Kylian Mbappé.