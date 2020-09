Le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille a été pointé du doigt pour les comportements du joueurs. Kurzawa fait son mea culpa et reconnait ne pas avoir montré l’exemple.

“1/ Quand on est un joueur pro, on n’a pas le droit de montrer un tel comportement. Parfois la soif de défendre nos coéquipiers nous font déraper, le plus important est d’en avoir conscience, s’excuser. 2/ Je regrette la mauvaise image que j’ai renvoyé auprès des personnes qui regardent le match et surtout les enfants qui rêvent de devenir footballeurs professionnels. Nous sommes une équipe unie, une famille et nous serons toujours ensemble. Ici c’est Paris” a-t-il écrit sur Twitter.