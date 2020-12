Positif à la Covid-19, Rémy Cabella a avoué avoir mal vécu son absence lors du match allé entre Krasnodar et Rennes en Ligue des Champions. Et en profite pour prévenir les Français.

Tout arrive à point à qui sait attendre. À quelques heures du match entre Krasnodar et le Stade Rennais, Rémy Cabella a avoué avoir mal vécu son absence lors du match aller. Positif à la Covid-19, l’ancien Marseillais était heureux de croiser la route d’un club français. Lui qui évolue en Russie depuis 2019. Malheureusement, et après avoir attrapé le coronavirus, il n’a pas pu prendre part à la rencontre (1-1). Dans une interview accordée à l’équipe, il est revenu sur cet épisode, et a lancé les hostilités pour le match de ce soir.

« Quand tu attends autant un moment, c’est horrible de le voir disparaître sous tes yeux, comme ça. Mais ça me donne envie de me surpasser pour la rejouer, vraiment cette fois, dès l’année prochaine. En attendant, ce n’est pas terminé, il y a une qualification en Ligue Europa à aller chercher. » Le Stade Rennais est prévenu.