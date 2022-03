A l’occasion de la conférence de presse d’avant match entre Troyes et le FC Nantes, Antoine Kombouaré, ancien entraineur et joueur du PSG, a détruit les Parisiens après leur défaite en huitième de finale de Ligue des Champions face Real de Madrid.

L’ancien joueur puis entraineur du PSG n’a pas mâché ses mots en conférence de presse. L’actuel entraineur du FC Nantes n’a vraiment pas apprécié la performance de son ancien club face au Real de Madrid, “ll ne faut pas avoir peur des mots, le PSG s’est sabordé tout seul. Il n’y a pas eu de respect envers l’adversaire. Quand tu respectes l’adversaire, c’est un match que tu dois gagner 3-0, et on n’en parle plus. Ils n’ont pas fait ce qu’il faut. Ce match, tu le joues dix fois, tu le perds une fois. Et ils l’ont perdu là“, explique Antoine Kombouaré en conférence de presse.