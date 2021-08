L’entraîneur du FC Barcelone a rendu hommage à Lionel Messi, confirmant son départ définitif du FC Barcelone.

Ronald Koeman a écrit sur Twitter : « Il est encore difficile de se dire que tu ne joueras plus pour le FC Barcelone. Merci pour tout ce que tu as fait pour le club Leo. J’ai vraiment apprécié la saison durant laquelle nous avons travaillé ensemble. Je suis impressionné par ton éthique de travail et ta soif de victoire. » Le technicien néerlandais confirme ainsi que le communiqué de presse du club n’était pas du bluff. Messi et le Barça, c’est bel et bien terminé !