Entraîneur en chef des Reds de Liverpool Jürgen Klopp répond et réagit à la rumeur concernant un départ de Mohamed Salah. L’Egyptien ne serait pas très heureux sur les bords de la Mersey.

L’avenir du Pharaon est au centre des débats depuis l’interview qu’il a accordé à AS. L’international égyptien a ouvert la porte à un changement de club tout en évoquant le Real Madrid et le FC Barcelone. Son entraîneur à Liverpool Jürgen Klopp a répondu à sa manière avec une pointe d’ironie.

« La seule raison de quitter Liverpool pour le moment est la météo. Quelle autre raison pourrait-il y avoir ? C’est l’un des plus grands clubs du monde. Nous payons beaucoup d’argent, peut-être pas le plus au monde, mais nous payons bien, nous avons un stade sensationnel avec des supporters exceptionnels, nous avons une base de fans partout dans le monde et nos couleurs sont le rouge, qui est de toute façon la plus belle couleur », a conclu le technicien allemand en conférence de presse.