Auteur d’une prestation on ne peut plus parfaite lors de la victoire (1-2) de Liverpool sur Aston Villa, Sadio Mané a reçu les éloges de son coach, Jürgen Klopp.

En effet, les Reds de Liverpool ont battu les Villans ce mardi lors de la 33e journée de la Premier League anglaise. Au sortir de ce succès décisif, surtout content du rendement de Mané, le tacticien allemand a qualifié le Sénégalais de « machine ». « C’est une machine, je le lui ai dit après le match. C’est un joueur au volume de jeu impressionnant, très physique. Un mélange de technique, de désir et de physique, au moment où tout le monde n’a plus que quelques mètres dans les jambes, vous pouvez le voir avec lui. Un beau but, juste un joueur fantastique de classe mondiale« , a déclaré Klopp.

Africa Top Sports