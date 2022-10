Avec des performances absolument bluffantes, le milieu de terrain anglais de 19 ans du Borussia Dortmund Jude Bellingham fait de l’œil à tous les plus grands clubs d’Europe. Liverpool et Real Madrid sont les grands prétendants, et Bellingham préfèrerait le club espagnol.

Auteur de 2 buts en 11 matchs de Bundesliga cette saison, le joueur du BvB est courtisé par absolument tous les plus grands clubs d’Europe. Selon le média Relevo, le Real Madrid serait la destination préférée du joueur. Ainsi, Florentino Pérez et sa clique auraient déjà un coup d’avance sur le dossier et l’Anglais pourrait donc bien signer du côté de la capitale espagnole.

Cette histoire sera probablement la plus grosse affaire de l’été prochain. En effet, l’opération pourrait être XXL et devrait coûter 150 M€ au club qui s’attachera les services de Jude Bellingham. Si Liverpool et le Real Madrid semblent être les plus avancés sur le dossier, Chelsea et Manchester City surveilleraient de prés le dossier. Affaire à suivre…