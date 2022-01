Convoité par le PSG, l’ancien parisien Kingsley Coman va finalement prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Une piste à oublier pour Paris.

Et non, Kingsley Coman ne fera pas son grand retour dans son club formateur. Malgré les intentions du PSG de récupérer son ancien attaquant, ce dernier préfère continuer son aventure en Allemagne et va prolonger son contrat. L’international français devrait toucher un salaire de plus de 17M d’euros par an sous le maillot du Bayern Munich.

Kingsley Coman a remporté 6 Bundesliga et 1 Ligue des champions depuis son arrivée en Allemagne, et va donc tenter de faire croître davantage son palmarès avec les Bavarois.