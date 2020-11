Kingsley Coman a tout pour devenir un grand nom du football mondial. À 24 ans, le joueur du Bayern Munich nourrit de grandes ambitions, notamment en équipe de France. Objectif Euro 2021.

« Je n’ai pas eu la chance de gagner la Coupe du monde. En 2016, on a vécu une belle expérience avec l’Euro en France, mais ça s’est mal terminé. J’espère ne pas rater la dernière marche cette fois. Un nouveau succès, après celui du Mondial, marquerait encore un peu plus notre supériorité sur ces dernières années« , a-t-il déclaré dans un entretien avec le journal Le Parisien.

À 24 ans, il ne lui manque plus qu’un titre en équipe nationale pour parfaire son incroyable palmarès. « J’ai gagné en maturité dans mon jeu et dans ma vie. Ça se ressent sur le terrain. J’essaie de tendre vers davantage de variété et d’efficacité. Les buts sont devenus très importants. Donc je me fais violence, j’essaie d’être plus égoïste. J’ai toutefois encore une marge de progression. Mais c’est une évidence : le Coman de 2020 n’est plus celui de novembre 2015, lors de ma première sélection. »