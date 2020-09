Formé au Paris Saint-Germain, Kingsley Coman pourrait-il quitter le Bayern Munich (avec qui il a remporté la Ligue des champions), pour revenir au PSG ? Le joueur s’est confié lors d’une interview accordée à Téléfoot.

“Paris n’est pas dans mes projets de carrière. Après, il me reste peut-être huit à dix ans au haut niveau, on ne peut pas non plus fermer la porte. Dans ma tête, ça reste des souvenirs d’enfance. J’ai gardé les bons souvenirs de mon passage au PSG.” a-t-il déclaré à Téléfoot comme le rapporte 90min. Et même si le PSG “reste (son) club de coeur”, Coman est persuadé d’avoir fait le bon choix. “Si je n’étais pas parti, je n’aurais peut-être pas gagné cette Ligue des Champions. Je n’ai jamais fait de choix simples, mais je savais qu’avec mes qualités, je pouvais jouer dans un grand club.“