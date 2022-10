Manuel Ugarte, Milan Skriniar, William Saliba, Warmed Omari, Pierre Kalulu, Axel Disasi, Mohamed Simakan, Gonçalo Inacio et Stefan de Vrij sont les défenseurs centraux pistés par le PSG pour le mercato d’hiver. L’objectif est clair : cimenter la catastrophique charnière du PSG, où seul Marquinhos est au niveau.

Cet été, Luis Campos s’est évertué à soulever ciel et terre pour tenter de dénicher un nouveau défenseur central. Focalisé sur Milan Skriniar avant de se rabattre sur Axel Disasi dans les derniers instants du mercato estival, sans davantage de succès, le Paris Saint-Germain doit désormais étudier de nouvelles pistes.

Milan Skriniar reste la priorité. Le défenseur central de l’Inter Milan de 27 ans sera en fin de contrat en juin 2023. Les dirigeants italiens n’ont pas accepté d’offre à 70 M€ et pourront bien le regretter cet hiver. En effet, Luis Campos compte bien faire une offre aux alentours des 30 M€ que les Interistes risquent d’être obligé d’accepter avant que leur joueur ne parte librement. Reste à voir si le joueur prolonge ou pas du côté de l’Inter Milan, fermant ainsi la porte à Luis Campos et sa clique.

Si le PSG essuie un nouvel échec pour Skriniar, la piste menant à Manuel Ugarte, 21 ans, semble la plus chaude. Le défenseur central uruguayen évolue sous les couleurs du Sporting CP au Portugal où il a réalisé un exercice 2021-22 particulièrement prometteur. Titulaire indiscutable aux yeux de Ruben Amorim, il est lié avec les Lisboètes jusqu’en juin 2026. Il pourrait donc coûter cher au Paris Saint-Germain, mais beaucoup moins que Skriniar. Une offre serait en cours de préparation pour dégainer dès cet hiver afin de pallier un manque au sein de l’effectif parisien.

Et si ces deux pistes tombent à l’eau, Luis Campos a quelques idées de rechange. William Saliba pourrait aussi bien être une option pour le Paris Saint-Germain. En effet, particulièrement impressionnant avec Arsenal après son passage admirable à l’OM, l’ancien Stéphanois pourrait bel et bien signer dans la capitale. Sur ce dossier, une prolongation chez les Gunners semble cependant plus proche qu’un départ. D’autres options moins avancées existent aussi avec Warmed Omari du Stade Rennais, Pierre Kalulu de l’AC Milan, Mohamed Simakan du RB Leipzig, Gonçalo Inacio du Sporting Portugal, Axel Disasi de l’AS Monaco et Stefan de Vrij, lui aussi de l’Inter Milan. Ce ne sont donc pas les défenseurs centraux qui manquent pour Luis Campos, reste à voir lequel de ses joueurs finira par signer du côté de la capitale.