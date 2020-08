Même qualifié en finale de la Ligue des champions, Presnel Kimpembe a donné son sentiment sur le départ d’Edinson Cavani il y a quelques semaines.

“C’est un mec que j’aime beaucoup ! Il le sait, et le voir partir, ça me peine aussi, même s’il faut respecter son choix et celui du club. C’est un grand homme qui est vraiment dévoué pour le collectif. Tu vois que c’est un tueur, même à l’entraînement il a toujours cette envie de marquer des buts. C’est une machine, tout simplement ! Edi, c’est quelqu’un que tu regardes et que tu veux recopier, mais c’est tellement difficile ! Il est tellement dévoué par ce qu’il fait, il est admirable ! Il se bagarre beaucoup pour l’équipe !” A regretté le jeune tricolore sur “RMC Sport”.