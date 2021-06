Défenseur central de l’Equipe de France et du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe souhaite plus que jamais que son compatriote Kylian Mbappé poursuive son aventure en France.

Aujourd’hui à Clairefontaine pour préparer l’Euro 2020 avec son coéquipier Kylian Mbappé, le défenseur central tricolore a livré un petit message concernant l’avenir du champion du monde français en 2018. Il lui fait confiance et pense que Mbappé pourrait prendre la décision de rester la saison prochaine. « Je ne m’inquiète pas pour ça, je pense que Kylian est un grand garçon et qu’il prendra la bonne décision, en tout cas je l’espère du fond du cœur. Il sera Parisien » a-t-il déclaré à l’AFP. Rappelons qu’il n’a pas encore pris sa décision mais le Real Madrid est toujours dans la course pour recruter l’international français.