Keylor Navas, gardien de but de 34 ans du Paris Saint-Germain, a accordé une interview aux médias du club où il affiche ses ambitions avec le club de la capitale lors de la deuxième partie de saison avec notamment la phase à élimination directe de la Ligue des Champions.

Étincelant depuis son arrivée dans la capitale lors du mercato d’été 2019, Keylor Navas a été mis en concurrence avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, cet été dans la capitale. Malgré ça, l’homme aux trois Ligue des Champions reste performant et continue d’avoir des ambitions élèves avec le Paris Saint-Germain.

« J’ai de l’expérience, j’arrive à rester calme et je n’ai qu’une idée en tête : aider l’équipe. J’ai toujours envie de progresser, de travailler. Je suis persuadé que l’on peut toujours s’améliorer, insister sur des détails qui vont faire de nous un meilleur gardien. Gagner. Pour moi c’est ça le plus important : gagner, gagner. C’est la seule chose que j’ai en tête. Je veux continuer comme ça, faire attention à ne pas me relâcher et jouer. C’est ce que je préfère. Je veux jouer tous les matches possibles. Je veux aider l’équipe, gagner des titres et continuer à écrire l’histoire», a confié le gardien costaricain sur le site officiel du club parisien.