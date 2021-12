Le consultant foot de RMC, Kévin Diaz, estime que le Paris Saint-Germain octroie de trop gros salaires à certains joueurs.

Le PSG a du mal à vendre ses joueurs c’est bien connu. Certains joueurs préfèrent restés sur le banc parisien que de quitter Paris pour retrouver du temps de jeu. Il y a notamment l’exemple de d’Hatem Ben Arfa ou encore celui de Jesé. La plupart du temps ces footballeurs restent à cause au salaire qu’ils touchent au PSG. « On sait pourquoi le PSG ne vend pas. Il ne vend pas parce que il accorde des salaires très intéressants, notamment au-dessus du marché pour certains, au-dessus de leur marché. Certains joueurs sont au Paris Saint-Germain avec des salaires qu’ils n’auraient pas dans un autre club », a assuré Kévin Diaz sur RMC dans l’After Foot. Le PSG vient de mettre six joueurs en vente pour essayer de récupérer 100 millions d’euros avant l’été prochain mais certains encore sous contrat pourraient ne pas vouloir quitter la capitale.