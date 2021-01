Victoire 2-0 pour le Milan AC ce soir contre l’équipe du Torino sur la pelouse de San Siro.

Milan AC – Torino 2-0 : Dans ce match comptant pour la 17e journée de Serie A, les Rossoneri de Stefano Pioli ont marqué par Rafael Leao (25e) et Franck Kessié (36e sur penalty). En attendant le choc entre l’AS Rome et l’Inter Milan dimanche, au Stadio Olimpico, le club lombard conforte sa première place avec 40 points, et quatre longueurs d’avance sur les Nerazzurri. Le Torino est 19e avec 12 points.