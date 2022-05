Alors que Franck Kessié est annoncé à Barcelone pour 2022-23, on révèle que sa signature dans le club catalan a du plomb dans l’aile.

Sport.es révèle que les Blaugrana ne pourraient pas révéler l’arrivée de Kessié en raison de problèmes financiers. L’international ivoirien ira au Camp Nou et c’est presque acté, mais ce n’est pas donné. Si la Liga commençait aujourd’hui, Barcelone ne pourrait pas inclure ses nouvelles recrues dans l’équipe. Les mêmes contraintes financières qui ont provoqué le départ de Lionel Messi sont à l’horizon pour Kessié. Pour franchir cette barrière, Barcelone doit libérer des salaires et augmenter ses revenus. Cela va permettre d’avoir plus de ressources et inscrire l’Ivoirien de 25 ans dans l’équipe. Outre Kessié, le média précise que la venue d’Andreas Christensen aussi est concernée par la situation financière toujours critique des Catalans. Affaire à suivre…

