En partance lors du mercato estival, Thilo Kehrer est finalement resté au club lors de cette intersaison. Et l’Allemand souhaite répondre à ses détracteurs.

« Dans le business du foot, on est très, très vite jugé. Il n’y a pas de zone grise. C’est soit noir, soit blanc. Il faut savoir gérer cela. Se recentrer sur ce que disent tes coéquipiers, ton coach. Ce sont eux qui te voient travailler tous les jours, et savent. Mes proches comptent aussi beaucoup. Ils sont là depuis les premiers jours. Et puis il ne faut pas trop entendre les critiques. Quand on n’est pas dans une bonne phase, on le sait, » a raconté le défenseur dans Ouest France.