Karim Benzema, qui a récemment remporté la Ligue des Nations avec l’équipe de France, était l’invité de la Télévision Espagnole où il évoqué la ballon d’Or. Selon lui, cette distinction individuelle fait rêver l’ensemble des footballeurs. L’édition 2021 sera décernée le 29 octobre prochain à Paris.

Karim Benzema, rêve du ballon d’Or. Quelques jours après avoir remporté la Ligue des Nations où il a marqué deux buts lors du final four, l’attaquant du Real Madrid était l’invité de la Télévision Espagnole où il a évoqué la course au ballon d’Or: « C’est un trophée que tous les joueurs veulent obtenir un jour, tous l’ont en tête, et c’est un trophée auquel je pense depuis que je suis petit ».

Le meilleur classement de Karim Benzema, qui est l’un des favoris de cette édition 2021, est la seizième place lors de la cérémonie du ballon d’Or 2014 où Cristiano Ronaldo a été sacré devant Lionel Messi.