Alors que toute l’Europe « nous enviait », l’équipe de France n’a pas vraiment réussi son Euro 2021. Dans un entretien accordé à L’Equipe, Karim Benzema est revenu sur ce fameux match face à la Suisse.

« Avec l’équipe qu’on avait, ce n’était pas un bon Euro globalement. La France était vice-championne d’Europe, championne du monde. On avait les joueurs pour faire beaucoup mieux. On aurait tous voulu aller bien plus loin.

On se fait sortir en huitièmes par la Suisse (3-3, 4 t.a.b. à 5, ndlr) et en menant 3-1 à dix minutes de la fin. Ils reviennent au score, il y a les tirs au but, c’est pile ou face… On aurait dû faire beaucoup mieux », a accordé Benzema à L’Equipe.