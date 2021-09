De retour avec les Bleus, Karim Benzema a livré ses ambitions sur les éliminatoires du Mondial 2022.

« Les qualifications, ce n’est jamais facile avec des matchs compliqués et importants, a indiqué l’attaquant du Real Madrid dans Le Progrès. Même si l’on a commencé en ne prenant pas autant de points qu’on l’espérait, on veut toujours gagner le prochain match. » Et d’ajouter : « (…) Si je peux avoir un titre, ou deux ou trois avec l’équipe de France, ce serait exceptionnel, pour moi, mais aussi bien sûr pour toute l’équipe. J’espère que ça viendra bientôt ».