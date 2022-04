Manchester City s’apprête à défier le Real Madrid, en demi-finale de la Ligue des champions. Un match au sommet, que Pep Guardiola espère évidemment remporté. Le coach de City se méfie néanmoins d’un joueur en particulier du Real : Benzema.

« Benzema est exceptionnel, non seulement pour ce qu’il fait maintenant, mais aussi pour ce qu’il fait depuis plus de 10 ans au Real Madrid. Il n’est pas seulement un buteur, mais aussi un fantastique et polyvalent joueur. Sa carrière est phénoménale », a déclaré Guardiola.

Pour rappel, le match aller entre le Real Madrid et Manchester City est prévu le 26 avril prochain.