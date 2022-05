L’inévitable Karim Benzema a une nouvelle fois été décisif ce soir lors de la remontée historique du Real Madrid face à Manchester City pour rallier la finale de la Ligue des Champions. Le Français a offert le but du 3-1, et égale désormais Cristiano Ronaldo.

En effet, « KB9 » a inscrit son 10e but de la saison en phase à élimination directe, un record seulement détenu par Cristiano Ronaldo lors de la saison 2016/17. Le Français entre donc dans l’histoire avec son ancien acolyte du Real Madrid et pourrait même lui chiper un autre record ! Car le numéro 9 madrilène a par la même occasion inscrit son 15e but de la saison en Ligue des Saisons, et il lui reste un match pour aller au moins égaler le record de 17 buts de « CR7 » lors de l’édition 2013-14. Rendez-vous le 28 mai pour la réponse face à Liverpool.