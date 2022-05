Pour Emmanuel Petit, Benzema doit encore franchir une dernière marche pour atteindre les légendaires Zinedine Zidane et Michel Platini.

Auteur d’une saison absolument stratosphérique, Karim Benzema se dirige tout droit vers son premier Ballon d’Or après avoir remporté ce week-end la 5e Ligue des champions de sa carrière sous les couleurs du Real Madrid (1-0 face à Liverpool). Un exploit qui pousse Emmanuel Petit a le comparer à deux autres légendes du football français : Zinedine Zidane et Michel Platini. Ou presque, puisque le chroniqueur de RMC émet encore un petit bémol…

« Sportivement, je n’ai pas souvenir qu’un joueur français ait autant marqué l’histoire d’un club que Benzema, et encore plus le plus grand club au monde. A ce niveau-là, je le trouve même au-dessus de Zidane et de Platini. En revanche, il y a deux choses. L’équipe de France est au-dessus et c’est la dernière marche pour qu’un joueur sorte un petit peu du contexte sportif et devienne un personnage public auquel on peut s’identifier. Il y a aussi des histoires judiciaires qui ont traîné depuis des années. En termes d’image, on est encore loin à celles de Zidane et de Platini. Il faut aussi qu’il gagne avec l’équipe de France. Sinon, il ne touchera pas tous les Français. »